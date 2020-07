Atlas Weekend випустив Aftermovie 2020 [Quarantine edition]

Команда фестивалю Atlas Weekend випустила Aftermovie фестивалю 2020 – Quarantine Edition.

емихвилинне відео, в якому знялися Бумбокс, YUKO, Alyona Alyona та команда фестивалю, сповнене спогадами про фестивалі минулих років та рефлексіями стосовно нових карантинних реалій.

– Важко уявити літо без Atlas Weekend, проте цього року це гнітюча реальність, в якій ми з вами існуємо. Цим відео ми хочемо висловити підтримку всім, хто так само, як і ми, святкує Новий Рік у липні на фестивалі. Ми з вами! І ми так само із великим нетерпінням чекаємо літо 2021, аби знов зустрітися під сценами на улюблених виконавцях, – коментують організатори.

Нагадаємо, фестиваль Atlas Weekend мав відбутись 7-12 липня 2020 року, проте, через пандемію COVID-19 його було перенесено на наступний рік. Вже підтвердили свою участь на фестивалі наступного року Twenty One Pilots, Alt-J, Two Door Cinema Club, Metronomy, Within Temptation, Yungblud, Guano Apes та багато інших.

