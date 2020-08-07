Світова прем’єра нового треку Барських виходить на звукозаписуючому лейблі Sony Music Entertainment. Це перший англомовний реліз музиканта через 8 років після виходу альбому Z.Dance, випущеного артистом в 2012 році.

SILENCE – експериментальна робота Макса, виконана в стилі summer house. Сингл має незалежний статус від майбутнього альбому артиста «1990», і призначений для літніх вечірок на яхтах, музичних фестивалів та денсполов під відкритим небом.

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– Я дуже люблю розслаблену атмосферу літніх днів і всього, що з цим пов’язано. Яхтинг, швидка їзда в кабріолеті, галасливі компанії з друзями під відкритим небом, розкуто танцюючих під хороший біт… Silence – це музика, перш за все, створена для настрою. Це музика про веселощі, – коментує артист.

Новий трек Барських був обраний офіційним саундтреком secret party, що проводяться агентством Pink Kiss по всьому світу, об’єднуючи в творчій колаборації найкращих фотографів, моделей, режисерів і інфлюенсерів.

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– Ми раді повідомити про початок нашої співпраці з режисером і продюсером Аланом Бадоєвим, неймовірно талановитим музикантом Максом Барських, і представити перший офіційний саундтрек наших secret party. Для нас велика честь працювати разом з одним з найвідоміших українських режисерів, брати участь у створенні lyric video Silence, і мати можливість отримати професійні поради щодо підвищення якості створюваного нами відеоконтенту, – коментують колаборацію представники Pink Kiss.

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