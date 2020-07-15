Каньє Вест відмовився від поста президента США: Подробиці!

Чоловік Кім Кардашян, який тільки минулого тижня приголомшив всіх новиною про своє бажання взяти участь в президентських перегонах, схоже, передумав балотуватися

Про це повідомив виданню Intelligencer політтехнолог Стів Крамер, один з членів команди Каньє Веста. Що стало причиною такого рішення, відкритої інформації немає.

Але є підозра, що Вест не зміг набрати потрібну кількість голосів, щоб податися на вибори як незалежний кандидат штату Флориди. Для цього сьогодні 15 липня йому потрібно було зібрати майже 133 тисячі підписів на свою підтримку, і судячи з усього, потрібна цифра так і не склалася… Але офіційної інформації про те, що Каньє дійсно відмовився від ідеї стати президентом США поки немає, тож чекаємо , а раптом?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kanye West (@kanyew.est) 14 Июл 2020 в 10:01 PDT

До речі, цікаво, як справи у Періс Хілтон? Адже модель також заявляла про своє бажання взяти участь в президентських перегонах, і жодних новин про те, що вона змінила своє рішення, поки не з’являлося.

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