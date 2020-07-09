Періс Хілтон в президентських перегонах підтримала мати Ілона Маска
Не встиг весь світ звикнути до думки, що Каньє Вест буде балотуватися на пост президента Сполучених Штатів, як ще одна знаменитість оголосила про бажання взяти участь в перегонах
39-річна модель і актриса Періс Хілтон вирішила, що час і жінці стати президентом США, й взагалі, Білий дім варто пофарбувати в рожевий, щоб він не виглядав таким… «нудним». Все це модель озвучила у своєму відеозверненні, яке виклала на днях в Instagram, а також зазначила, що в разі перемоги посаду віце-президента віддасть Ріанні.
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Що цікаво, пости про майбутнє президентство підтримала модель Мей Маск – мама винахідника Ілона Маска, який в свою чергу пообіцяв підтримку конкуренту Хілтон – Каньє Весту.
Хілтон навіть придумала слоган своєї президентської кампанії: «Зробимо Америку знову гарячою!». Ну як, придумала … Просто трохи змінила слоган нинішнього президента США, який звучить як «Зробимо Америку знову великою».
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#PresidentParis ✨????????????????✨ I like the sound of that.???? #ThatsHot ???? #MakeAmericaHotAgain ????????
– Після довгих роздумів я вирішила, що Овальний кабінет потребує певного ремонту і жіночого дотику, – підписала один з постів про майбутню кампанію Періс.
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Should I make the Oval Office into a Heart Shape Office? ????????♀️???? #ParisForPresident ⚡️????????⚡️
Що ж, жарт чи все це або модель дійсно буде балотуватися, поки не зрозуміло, але те, що такого красивого кандидата в США ще не було – це точно!
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