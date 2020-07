Каньє Вест балотується в президенти США і будує містечко для бідних: Подробности

Перші вихідні липня 2020 року більшості запам’ятаються неочікуваною новиною: Каньє Вест оголосив, що збирається балотуватися в президенти США!

Зробив він це дуже незвичайним чином – написав про своє рішення в Twitter:

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020