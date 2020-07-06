Каньє Вест балотується в президенти США і будує містечко для бідних: Подробности

Перші вихідні липня 2020 року більшості запам’ятаються неочікуваною новиною: Каньє Вест оголосив, що збирається балотуватися в президенти США!

Зробив він це дуже незвичайним чином – написав про своє рішення в Twitter:

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

І що найцікавіше, у зіркового чоловіка Кім Кардашян є всі шанси! Його кандидатуру активно підтримав засновник компанії Space X Ілон Маск і пообіцяв допомогти, якщо щось знадобитися. А це вже говорить багато про що!

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До слова, в такому ж пості в Twitter після гучної заяви репер нагадав, що активно займається будівництвом містечка для малозабезпечених громадян у Вайомінгу. Круглі будиночки, ніби не з цієї планети, будуть обладнані всім необхідним для життя сімей, а також за планом на Ранчо Веста будуть розташовані креаційна зона, кімнати для гостей, амфітеатр для недільних служб, що вміщає 100 тисяч чоловік, підлога якої буде призначена для катання на скейтах.

До речі, знімок Вест доповнив хештегом #2020VISION, тим самим, який супроводжував і новину про участь у виборах, тож цілком ймовірно, саме він стане слоганом кампанії Каньє в президентських перегонах.

Нагадаємо, що президентські вибори в США відбудуться 3 листопада, тож у Каньє залишилося близько 4 місяців, щоб завоювати довіру мільйонів американців і переконати їх, що він гідний займати таку високу посаду.

Фото: Getty Images

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