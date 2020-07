Чоловік Кім Кардашьян, яка нещодавно стала доларовою мільярдеркою, разом із Тревісом Скоттом випустили новий кліп «Wash Us in the Blood»

Режисером відео став художник Артур Джафа. У кліпі «Wash Us In The Blood» використані фрагменти виступу Веста з туру, кадри його недільної проповіді в супроводі хору, відеоряд GTA 5 і документальні матеріали.

Відомо, що качовий трек увійде в новий альбом «God’s County», дата релізу якого поки не анонсована.

Фото: @kanyewestt_official

Читай також:

Вагітна TARABAROVA представила дуетну відеороботу «Крила»: Дивимось!

Дженніфер Еністон звернулася до всіх, хто не хоче носити маски