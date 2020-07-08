Шанувальники Олега Винника зірвали відкриття його онлайн-магазину величезним напливом
Але запуск проекту все одно відбувся!
Олег Винник, який відсвяткує день народження на НСК «Олімпійський», продовжує радувати шанувальників приємними сюрпризами. Нещодавно артист показав backstage зі зйомок кліпу «Безумная любовь» і розповів, як вибирав дівчат для нової відеороботи. А днями на сторінках співака в соціальних мережах з’явилася довгоочікувана новина про відкриття офіційного OV Shop.
Ідея онлайн-магазину авторського мерчу Олега Винника народилася в результаті численних прохань підписників. Подія була дійсно очікуваною і викликала небувалий ажіотаж у мережі. У перші хвилини після запуску сайт відвідали понад 56 тисяч осіб. Платформа не витримала величезного напливу та вийшла з ладу. Неполадки вдалося усунути протягом декількох годин.
Сьогодні в OV Shop можна придбати стильні футболки, кепки, дизайнерські захисні маски, парасолі, блокноти, чашки, ручки, а також інші фірмові аксесуари та сувеніри. Асортимент продукції буде розширюватися.
OV – офіційний бренд Олега Винника. Був заснований в 2010 році, є одним із найбільш впізнаваних брендів в індустрії українського шоу-бізнесу. Назва та логотип утворилася від ініціалів співака.
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