Але запуск проекту все одно відбувся!

Олег Винник, який відсвяткує день народження на НСК «Олімпійський», продовжує радувати шанувальників приємними сюрпризами. Нещодавно артист показав backstage зі зйомок кліпу «Безумная любовь» і розповів, як вибирав дівчат для нової відеороботи. А днями на сторінках співака в соціальних мережах з’явилася довгоочікувана новина про відкриття офіційного OV Shop.

Ідея онлайн-магазину авторського мерчу Олега Винника народилася в результаті численних прохань підписників. Подія була дійсно очікуваною і викликала небувалий ажіотаж у мережі. У перші хвилини після запуску сайт відвідали понад 56 тисяч осіб. Платформа не витримала величезного напливу та вийшла з ладу. Неполадки вдалося усунути протягом декількох годин.

Сьогодні в OV Shop можна придбати стильні футболки, кепки, дизайнерські захисні маски, парасолі, блокноти, чашки, ручки, а також інші фірмові аксесуари та сувеніри. Асортимент продукції буде розширюватися.

OV – офіційний бренд Олега Винника. Був заснований в 2010 році, є одним із найбільш впізнаваних брендів в індустрії українського шоу-бізнесу. Назва та логотип утворилася від ініціалів співака.

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