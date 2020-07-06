Новий каналG.spaceШОУМАНІЯКапл лук: Надя Дорофєєва та Вова Дантес у червоних купальниках

Капл лук: Надя Дорофєєва та Вова Дантес у червоних купальниках

Відома українська пара показала, як проводить літо

Колишня солістка гурту «Время и Стекло» Надя Дорофєєва та її чоловік співак Вова Дантес зараз відпочивають. Вони використовують безгастрольні карантинні дні, щоб побути разом та насолодитися прекрасною літньою погодою. Про це стало зрозуміло з Instagram артистки.

У своїй соціальній мережі Надя Дорофєєва поділилася. Гарячим знімком у червоному міні-бікіні. Воно ідеально підкреслило струнку фігуру дівчини. Компанію на фото зірці склав її чоловік Володимир Дантем, який був одягнутий у червоні плавки. Пара зробила ідеальний літній капл лук!

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Під час карантину Наді Дорофєєвій вкотре встигли приписати вагітність. Але ідеальний прес повністю їй спростовує.

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