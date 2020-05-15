Ще не перестали обговорювати шалений успіх попереднього синглу Макса Барських «Лей, не жалей», а музикант випускає черговий блокбастер з майбутнього альбому «1990». У день прем’єри треку «По секрету» артист також презентує однойменний кліп.

Лейтмотивом нового синглу Барських звучить визнання жіночої краси, як найвищої сили природи.

– Піснею і кліпом мені хотілося створити портрет сучасної жінки, підкреслити його багатогранність, разнохарактерность: від юної спокусливою Лоліти до яскравої фурії? – розповідає Макс Барських.

Щоб екранізувати багатогранність і унікальність жіночого портрета, команда артиста відправилася в Лос-Анджелес. За місяць до старту зйомок Барських анонсував міжнародний кастинг, в рамках якого понад 100 дівчат-моделей з різних країн боролися за своє місце в майбутній відеороботі.

– Ми шукали не просто модельну зовнішність, нам був цікавий характер жінки. Я спочатку задумав відео в стилі знаменитих кліпів Джорджа Майкла з топ-моделями 90-х. Саме з цієї причини ми запросили Анну Богдан – нашу музу і близьку душу, а також дуже талановитого режисера до со-створення збірного відеообразу, – розповідає Алан Бадоєв про нову роботу.

Завдяки неповторному авторському почерку і вмінню точно відчути красу швидкоплинного моменту, майбутня робота в об’єктиві Богдан придбала особливий шик і чуттєвість.

– Нас трьох з’єднує те, що ми нрадихаємо енергією один одного. Ми відчуваємо схожі моменти і дивимося на світ через лінзу якоїсь паралельної романтичної реальності. Крізь призму цього відео я хотіла передати образи абсолютно різної та божевільної за своєю природою жінки, показати, якими суперечливими і непередбачуваними, різними і в той самий час схожими ми можемо бути. Захід, дівчата і якась свобода, пошук тієї самої єдиної, пошук того самого почуття… І Макс немов гість, який зійшов з кадру 90-х. Це моя улюблена епоха в стилістиці кліпів, – ділиться враженнями Анна Богдан.

Практично вся робота над створенням нового відео від першого дня кастингу до постпродакшену фінального кадру проходила в режимі онлайн між Києвом і Лос-Анджелесом, а сам знімальний процес зайняв чотири доби. Технічною особливістю кліпу є той факт, що весь матеріал відзнятий на вінтажну кінокамеру 8 mm.

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