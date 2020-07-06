Новий каналG.spaceШОУМАНІЯСексуальна Дуа Ліпа показала фігуру у крихітному бікіні (ФОТО)

Сексуальна Дуа Ліпа показала фігуру у крихітному бікіні (ФОТО)

Британська співачка Дуа Ліпа схвилювала своїх прихильників чуттєвими знімками у купальнику. У своєму Instagram артитска опублікувала серію спокусливих фотографій, на яких позує на пляжі у крихітному бікіні.

«Я сором’язлива», – підписала пост селебріті.

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На серії фотографій Дуа Ліпа показала свою фігуру у всій красі та з різних ракурсів. Особливо сексуально на селфі вийшли пружні сідниці співачки. Звичайно, підписники артистки не змогли залишити зірку без компліментів. Вони засипали Дуа Ліпу приємними словами та висловили своє захоплення.

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