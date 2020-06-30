Бізнес знаменитості приніс значний прибуток

Американська телевізійна зірка Кім Кардаш’ян нарешті заробила свій мільярд доларів. Косметичний гігант Coty підписав угоду з KKW Beauty. За її умовами, він викупить 20% акцій б’юті-бренду. Загалом угода принесла Кім Кардаш’ян прибуток у 200 мільйонів доларів. І завдяки цьому селебріті нарешті стала доларовою мільярдеркою. Про це пише видання Financial Times.

– Довгострокове співробітництво з Coty дозволить мені робити більше нових і цікавих продуктів, щоб продавати їх по всьому світу,- сказала Кім.

Зі званням мільярдерки Кім Кардаш’ян привітав її чоловік репер Каньє Вест. У своєму Twitter він написав, що дуже пишається дружиною та завжди підтримуватиме її.

Продаж п’ятої частини компанії KKW Beauty дозволив Кардаш’ян залишитися головним керівником і вибирати стратегію розвитку бренду.

– Кім – культова фігура сучасності. Вона візіонер, підприємець, мати, філантроп, а крім того, завдяки соціальним мережам володіє неперевершеною здатністю зв’язуватися з людьми по всьому світу. Її вплив в поєднанні з досвідом Coty дозволить нам повною мірою реалізувати потенціал її брендів, – прокоментував угоду голова Coty Пітер Харф.

Фото: Getty Images

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