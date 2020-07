Гаррі Поттер з Роном та Герміоною з’явилися в коміксі Marvеl

І тепер питань більше, ніж відповідей…

Уважні фани в третьому випуску коміксу «New Excalibur» від Marvеl помітили три знайомі фігури.

Намальовані персонажі, надзвичайно схожі на головних героїв книг Дж. Роулінг, в коміксі зустрілися з Джаггернаутом в одному з лондонських провулків. Раптом не в Косому, цікаво?…

It's official. Harry Potter exists in the Marvel Universe. pic.twitter.com/TIhC4dvfgT

