Гаррі Поттер з Роном та Герміоною з’явилися в коміксі Marvеl

І тепер питань більше, ніж відповідей…

Уважні фани в третьому випуску коміксу «New Excalibur» від Marvеl помітили три знайомі фігури.

Намальовані персонажі, надзвичайно схожі на головних героїв книг Дж. Роулінг, в коміксі зустрілися з Джаггернаутом в одному з лондонських провулків. Раптом не в Косому, цікаво?…

It's official. Harry Potter exists in the Marvel Universe. pic.twitter.com/TIhC4dvfgT — TapioCat (@tiny_tapioca) July 1, 2020

Правда, імена героїв в коміксі не згадуються, і ця секундна поява не грає жодної ролі в сюжеті. Тож це скоріше не камео, а просто пасхалка, залишена автором коміксу. Але якщо цей комікс колись екранізують, погодьтеся, було б круто, якби у фільмі з’явилися Гаррі, Рон і Герміона, нехай і у виконанні вже інших акторів.

Читай також:

Тест по всесвіту Гаррі Поттера: Наскільки добре ти орієнтуєшся в світі магії?

Зірка «Гаррі Поттера» вагітна втретє

Третьому сезону Sex Education бути! Нові дати