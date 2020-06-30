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30 червня
Шукають акторів для зйомок в новій версії «Володаря перстнів»
Щоправда, аби потрапити в проект, доведеться відправитись на кастинг в… Нову Зеландію.
Саме там готується до відновлення зйомок телевізійна адаптація «Володаря перстнів». Зараз новозеландське агентство в активному пошуку акторів з незвичайною зовнішністю: агенти шукають людей зі шрамами, неправильним прикусом, дефектами шкіри або іншими відмінними рисами.
Серіал за мотивами твору Джона Толкієна почали зніматися ще в березні 2020 року, але процес довелося поставити на паузу через карантин. Зараз робота на майданчику поступово відновлюється.
Нагадаємо, що до запуску також готуються зйомки другого сезону
«Відьмака», які також були припинені через пандемію.
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