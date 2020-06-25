Леонардо ДіКапріо стане продюсером фільму для Netflix

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Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо стане продюсером кінокартини, яка буде заснована на документальному фільмі «Вірунг». Про це пише видання Deadline.

У 2014 році фільм «Вірунг» зняв режисер Орландо фон Айнзіделем. Він розповів історію, яка відбувалася в одному з африканських національних парків, де в небезпеці опиняється останній представник виду гірських горил. Тоді картина отримала номінацію на «Оскар».

А фільм під продюсерством Леонардо ДіКапріо покаже ту ж саму історію в художній інтерпретації. Сценарій напише Баррі Дженкінс, відомий за «Місячне світло» і «Якщо Біл-стріт могла б заговорити». Окрім ДіКапріо, продюсерами виступлять Дженніфер Девіссон, Філіп Уотсон і Джоанна Натасегара, а також автор документального фільму Орландо фон Айнзідель.

Дата прем’єри художнього фільму «Вірунг» поки невідома.

Фото: Getty Images

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