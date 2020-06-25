Леонардо ДіКапріо стане продюсером фільму для Netflix
Зірка візьметься за проект для стрімінгового сервісу
Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо стане продюсером кінокартини, яка буде заснована на документальному фільмі «Вірунг». Про це пише видання Deadline.
У 2014 році фільм «Вірунг» зняв режисер Орландо фон Айнзіделем. Він розповів історію, яка відбувалася в одному з африканських національних парків, де в небезпеці опиняється останній представник виду гірських горил. Тоді картина отримала номінацію на «Оскар».
А фільм під продюсерством Леонардо ДіКапріо покаже ту ж саму історію в художній інтерпретації. Сценарій напише Баррі Дженкінс, відомий за «Місячне світло» і «Якщо Біл-стріт могла б заговорити». Окрім ДіКапріо, продюсерами виступлять Дженніфер Девіссон, Філіп Уотсон і Джоанна Натасегара, а також автор документального фільму Орландо фон Айнзідель.
Дата прем’єри художнього фільму «Вірунг» поки невідома.
Фото: Getty Images
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