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«Відьмак» відроджується: Відома дата продовження зйомок

Відмінна новина ддя фанів серіалу «Відьмак»: творці проекту анонсували дату продовження зйомок другого сезону

Через пандемію коронавіруса зйомки «Відьмака», як і багатьох інших проектів, були призупинені. Але поступово світ повертається до колишнього ритму життя, і автори серіалу оголосили, що робота над проектом продовжиться вже 17 серпня.

Про дату відновлення зйомок інформація з’явилася в офіційному Twitter проекту The Witcher, і зроблено це дуже оригінально – у віршованій формі:

Що ж, з нетерпінням чекаємо старту зйомок, свіжих кадрів з майданчика і, звичайно ж, дати виходи на екрани другого сезону «Відьмака»!

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