«Відьмак» відроджується: Відома дата продовження зйомок
Відмінна новина ддя фанів серіалу «Відьмак»: творці проекту анонсували дату продовження зйомок другого сезону
Через пандемію коронавіруса зйомки «Відьмака», як і багатьох інших проектів, були призупинені. Але поступово світ повертається до колишнього ритму життя, і автори серіалу оголосили, що робота над проектом продовжиться вже 17 серпня.
Про дату відновлення зйомок інформація з’явилася в офіційному Twitter проекту The Witcher, і зроблено це дуже оригінально – у віршованій формі:
I’m dusting off my lute and quill,
I have some news, some mead to spill:
After all the months we’ve been apart
It’s time for production to restart.
The Witcher and his bard – who’s flawless,
Will reunite on set 17 August.
— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020
Що ж, з нетерпінням чекаємо старту зйомок, свіжих кадрів з майданчика і, звичайно ж, дати виходи на екрани другого сезону «Відьмака»!
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