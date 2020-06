«Відьмак» відроджується: Відома дата продовження зйомок

Відмінна новина ддя фанів серіалу «Відьмак»: творці проекту анонсували дату продовження зйомок другого сезону

Через пандемію коронавіруса зйомки «Відьмака», як і багатьох інших проектів, були призупинені. Але поступово світ повертається до колишнього ритму життя, і автори серіалу оголосили, що робота над проектом продовжиться вже 17 серпня.

Про дату відновлення зйомок інформація з’явилася в офіційному Twitter проекту The Witcher, і зроблено це дуже оригінально – у віршованій формі:

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.

— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020