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Netflix покаже фільм про сестру Шерлока Холмса

За справу береться жінка-детектив

Якщо ти не знала, то у Шерлока Холмса є сестра! Принаймні, кіношна… І Netflix незабаром покаже про неї фільм. Стрімінговий сервіс придбав у Legendary на показ стрічки «Енола Холмс». Про це повідомляється на сторінці Netflix у Twitter.

Фільм «Енола Холмс» є екранізацією циклу романів «Таємниці Еноли Холмс» авторки Ненсі Спрінгер про молодшу сестру Шерлока Холмса.

Головну роль сестри Холмса зіграла зірка «Дуже дивних справ» Міллі Боббі Браун. Також у фільмі зіграли Генрі Кавілл, Хелена Бонем Картер та Сем Клафлін. Режисером виступив Гаррі Бредбір. Сценарій розробив Джека Торна.

Дата прем’єри фільму «Енола Холмс» поки не повідомляють.

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