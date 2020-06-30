Джамала показала фото з першої прогулянки з новонародженим сином

Співачка, яка стала мамою 19 червня, поділилася в Instagram зворушливим знімком

На фото Джамала з сином Селім-Гіраєм Сеіт-Бекіром Огли Сулеймановим, щоправда, самої дитини не видно 🙂 Як і багато мам, співачка вирішила не відкривати обличчя малюка: на знімку новонароджений ховається у синій колясці-колисці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 28 Июн 2020 в 10:29 PDT

Судячи з підпису до фото, життя молодої матусі б’є ключем: «Ось це тиждень! Реліз пісні, реліз фільму і мій улюблений реліз в цієї модної колисці!❤️ »І дійсно, лише кілька днів тому весь світ побачив фільм від Netflix, в якому Джа зіграла камео.

До слова, співачка виглядає розкішно – складно повірити, що буквально 10 днів тому її тільки виписали з пологового будинку!

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