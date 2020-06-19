Зірка «Венома» і «Найвеличнішого шоумена» стала мамою вдруге

39-річна актриса Мішель Вільямс народила малюка своєму новоспеченому чоловіку Томасу Кайлу

Актриса, добре знайома глядачам за ролями Черіті Барнум в гучному «Найвеличнішому шоумені» та Енн Вейінг в фантастичній картині «Веном», народила первістка для свого коханого – американського письменника Томаса Кайла. Законним подружжям, до слова, Мішель і Томас стали зовсім недавно, вони зіграли таємне весілля під час карантину в березні 2020.

Познайомилася пара теж відносно недавно: весною 2019 року на зйомках міні-серіалу «Фоссі / Вердон», а вже восени стало відомо про заручини і вагітність актриси.

Для Мішель це вже друга дитина, у Вільямс є 14-річна дочка Матільда ​​від актора Хіта Леджера. А ось для Кайла цей малюк – первісток! Що ж, вітаємо молодих батьків, які зробили неймовірний «бебі-бум» 2020 року ще більш масштабним!

Фото: Getty Images

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