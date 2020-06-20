Джамала народила! Як назвали хлопчика?

У п’ятницю, 19 червня, в родині Джамали і Сеїт-Бекіра Сулейманова народилася друга дитина. Хлопчика назвали Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов.

Джамала поділилася цією радісною подією в суботу на своїй сторінці в Instagram.

– Ласкаво просимо в наш бенд!! – душевно привітала мама малюка.

Співачка зазначила, що Селім-Гірай – найпунктуальніша дитина. Адже народилася точно в строк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jamalajaaa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! ❤️❤️❤️ 19.06 народився найпунктуальніший малюк. (За статистикою, входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час), – написала Джа.

Нагадаємо, Джамала і Сеїт-Бекір одружилися в 2017 році. Через рік у них з’явився первісток – Емір-Рахман. Мрія співачки – велика сім’я. Джамала розповідала ЗМІ, що хотіла б мати чотирьох дітей.

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