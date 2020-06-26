Джамала зіграла себе в новому художньому фільмі Netflix про «Євробаченні»

Сьогодні, 26 червня, стрімінгова платформа Netflix випустила в світ новий художній фільм власного виробництва «Євробачення: Історія вогненної саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Це комедія, яку зняв американський режисер Девід Добкін за сценарієм Ендрю Стіла і Уїлла Феррелла. У картині також взяла участь Джамала, зігравши саму себе і виконавши сольну партію в одному з ключових музичних номерів фільму.

Головні ролі в комедії виконали голлівудські зірки Уїлл Феррелл, Рейчел Макадамс, Пірс Броснан, Ден Стівенс і Демі Ловато. В основі сюжету історія двох ісландських виконавців Ларса (Уілл Феррелл) і Сігріт (Рейчел Макадамс), яким випав шанс представити свою країну на пісенному конкурсі «Євробачення».

Зйомки сцени за участю Джамали проходили в знаменитому замку Небуорте-хаус XV століття в англійському графстві Хартфордшир. Інтер’єри замку вже багато разів з’являлися на екрані, зокрема, тут знімалися епізоди таких картин як «Гаррі Поттер і Кубок Вогню» і «Король говорить!».

– У липні минулого року я отримала лист приблизно такого змісту: «Дорога Джамало! Ми знімаємо фільм про Євробачення. Ми дуже хотіли б, щоб ти прийняла в ньому участь, адже ти душа і серце Євробачення». І підпис: Девід Добкін і Уїлл Феррелл. Серйозно? Мене запрошує зніматися режисер фільмів «Непрохані гості» і «Шанхайські лицарі» Девід Добкін і король комедії Уїлл Феррелл? Ось ця подія! – ділиться враженнями Джамала.

Співачка зізналася, що на враження від знімального процесу залишилися незабутні:

– На зйомках мене вразило все, починаючи з дбайливого ставлення до зелених зон біля локації до кількості задіяних в продакшн людей і професіоналізму знімальної групи. Коли я вперше зайшла в старовинний замок, де знімали мою сцену, мені здалося, що я потрапила в казку! Все виглядало приголомшливо. І актори, і масовка були настільки гарні, що неможливо було відвести очі. Оператор Денні Коен (до речі, номінант на «Оскар»!) І режисер Девід Добкін дуже докладно пояснювали, що вони хочуть бачити в кадрі. Пізніше я познайомилася з Уіллом Ферреллом, Рейчелл Макадамс і красенем Деном Стивенсоном. Уявіть собі, заходжу в гримерку і перше, що чую – “When strangers are coming”… Ден починає співати “1944”! А Рейчел підходить, тисне руку і каже, що дуже рада познайомитися зі мною. Звичайно, я розумію, що у них прийнято говорити колегам приємні речі, але я все одно не можу вам передати мої емоції в той момент! Зніматися в цьому фільмі було величезним задоволенням.

Нагадуємо, в 2015 Джамала зіграла головну жіночу роль в картині Олеся Саніна “Поводир”, а в 2019-м записала заголовну композицію до фільму знаменитого польського режисера Агнешки Холланд “Ціна правди” з Джеймсом Нортоном і Ванессою Кірбі в головних ролях.

Нагадаємо також, що тиждень тому Джамала народила другого сина, якого назвали Селім-Гірай.

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