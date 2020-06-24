У бренду сестер немає грошей через пандемію

Мільярдерша Кайлі Дженнер та супермодель Кендалл Дженнер, які мають спільний бренд одягу Kendall + Kylie, не платять своїм працівникам. Така інформація нещодавно з’явилася в американських ЗМІ.

Як повідомляє видання Remake, селебріті не виплачують заробітну плату працівникам фабрики, де відшивають одяг їхнього бренду. Global Brands Group, якому належить бренд Kendall + Kylie, відмовляється робити виплати своїм працівникам через скорочення продажів під час пандемії коронавірусу.

– З огляду на непередбачуваність ситуації, наші роздрібні партнери скасували замовлення, і існуючі запаси можуть не з’явитися в продажу, – повідомив Рік Дарлінг, генеральний директор Global Brands Group.

Виявляється, що зарплату співробітникам фабрики не виплатили за колекцію SS’20. Сестри Дженнер ситуація поки ніяк не коментують.

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