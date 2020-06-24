Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЗабуто: Тімоті Шаламе застукали за поцілунками з 30-річною акторкою

Забуто: Тімоті Шаламе застукали за поцілунками з 30-річною акторкою

Схоже, що селебріті вже пережив нещодавнє розставання

Американський актор Тімоті Шаламе був помічений за поцілунками з мексиканською акторкою Ейс Гонсалес. І це всього через кілька місяців після розставання з Лілі-Роуз Депп. Про це повідомляє видання DailyMail.

Папараці сфотографували новоспечену парочку на одному з пляжів мексиканського узбережжя. На знімках 24-річний Тімоті Шаламе та 30-річна Ейс Гонсалес цілуються, засмагають та гарно проводять час разом.

Свій роман зірки поки не коментують. Але такі кадри говорять самі за себе.

Фото: Getty Images

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