Зірка вперше перефарбувалася у білявку

Супермодель Емілі Ратаковскі, яка відома за свою сексапільну фігуру, шокувала фанатів зміною іміджу. Селебріті вирішила стати блондинкою! Такого від гарячої шатенки точно ніхто не очікував.

Знімками з новим кольором волосся Ратаковскі поділилася у своєму Instagram. Дівчина влаштувала невеличку фотосесію у чорному бікіні, аби показати, наскільки світлий колір волосся пасує усьому її образу.

«Я ніколи в житті не фарбувала волосся і істотно не змінювала його довжину! Нещодавно відсвяткувала свій день народження і так щаслива, що вийшла з карантину в новому свіжому образі. Безсумнівно, це найвеселіше, що коли-небудь відбувалося з моєю зовнішністю», – відмітила Емілі Ратаковскі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram emrata 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Прихильникам супермоделі її новий образ надзвичайно сподобався. Вони закидали її компліментами у коментарях.

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