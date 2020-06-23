Жіноча сила TAYANNA: Відверте інтерв’ю виконавиці

Співачка в інтерв’ю журналу Viva! розповіла про новий альбом, маніфест та роботу з Аланом Бадоєвим

– Альбом «Жіноча сила» – це свого роду інтерпретація того, як я бачу світ, – розповідає TAYANNA. – Робота над ним велася близько року. Мені хотілося вже скоріше поділитися піснями, але певні обставини внесли свої корективи. Альбом був уже готовий до початку карантину, залишалися лише дрібні штрихи, які в дистанційному режимі ми змогли доробити з саунд-продюсером Віталієм Телезіним. Накопиченого матеріалу було достатньо, і коли він практично був готовий до релізу, я вирішила зробити поворот на 360 градусів, змінивши концепт пластинки. Відібрала лише найближчі мені за настроєм пісні. П’ять абсолютно нових українських композицій: «Ейфорія», «Плачу и сміюся», «100 днів», «Вийди на світло» і головний наш сингл – «Жіноча сила».

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Пісню «Жіноча сила», яку багато слухачів вважають продовженням треку «Фантастична жінка», артистка називає маніфестом:

– На його написання мене надихнули сильні сучасні жінки, які знають, чого вони хочуть від цього життя, які мають свою думку, йдуть своїм шляхом, слідують своїй місії і призначенню. Якщо хоча б одна жінка, яка заплуталася в житті, прослухає пісню «Жіноча сила», повірить у власні сили і розправить крила, я буду щаслива, що принесла в чиєсь життя світло.

Розповіла TAYANNA і про співпрацю з Аланом Бадоєвим, який називає виконавицю своєю музою:

– Алан – мій учитель. З ним складно і легко одночасно, тому що він енергетично сильна. У нього великий досвід роботи в шоу-бізнесі, я прислухаюся до його порад. Він навчив мене проявляти ініціативу, брати відповідальність в свої руки.

Відзначимо, що TAYANNA вперше стала головною героїнею журналу Viva! і прикрасила обкладинку в ніжному образі лісової феї.

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