Співачка TAYANNA анонсувала реліз четвертого міні-альбому і випустила титульний трек «Жіноча сила». Презентація відбулася сьогодні на офіційному YouTube-каналі артистки і на всіх цифрових платформах.

– Дівчата, жінки, ця пісня для нас. Створюючи композицію, мені хотілося розділити з вами емоцію щастя, безтурботності та віру в світле майбутнє, – звертається TAYANNA до всіх представниць прекрасної статі.

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«Жіноча сила» – відкриваючий сингл з майбутнього EP, який задає настрій всій платівці. Автором слів і музики виступила сама співачка, а саунд-продюсером став Віталій Телезін.

Хештег #Жіночасила вже заповнює соціальні мережі і віщує стати новим літнім музичним натхненням для прекрасної половини людства. Продюсер співачки – Алан Бадоєв на своїй сторінці зазначив:

– Ми маємо пронизливе музичне висловлювання талановитої сучасної жінки, яка встигає бачити і переломляти світ навколо, віддавати і отримувати любов, мріяти. Нова подорож річкою світла і музики від TAYANNA на нас чекає.

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