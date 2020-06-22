Гітару Курта Кобейна продали на аукціоні: Ціна вражає!

Особистий інструмент лідера гурту Nirvana пішов з молотка

За електроакустичну гітару Кобейна на одному з аукціонів США заплатили рекордні шість мільйонів доларів! Цікаво, що початкова вартість інструменту коливалася в межах 1-2 мільйонів, але за час аукціону колекціонери збільшили ставку в шість разів!

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain’s guitar used with Nirvana’s MTV Unplugged! Sold in our “Music Icons” auction taking in Beverly Hills and live at https://t.co/TiME89uOXn!

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Разом з історичної гітарою Martin D-18E, на якій Кобейн грав на концерті MTV Unplugged In New York в листопаді 1993 року незадовго до смерті, покупець отримав і оригінальний кейс.

До слова, до цього моменту найдорожчим інструментом, який був проданий на аукціоні, довгий час залишалася Black Stratocaster Девіда Гілмора, учасника Pink Floyd, вартість якої оцінили в 3,95 мільйонів доларів.

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