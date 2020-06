Гітару Курта Кобейна продали на аукціоні: Ціна вражає!

Особистий інструмент лідера гурту Nirvana пішов з молотка

За електроакустичну гітару Кобейна на одному з аукціонів США заплатили рекордні шість мільйонів доларів! Цікаво, що початкова вартість інструменту коливалася в межах 1-2 мільйонів, але за час аукціону колекціонери збільшили ставку в шість разів!

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain’s guitar used with Nirvana’s MTV Unplugged!

Sold in our “Music Icons” auction taking in Beverly Hills and live at https://t.co/TiME89uOXn!

#Auction #JuliensAuctions #RockNRoll #KurtCobain #Nirvana #WorldRecord pic.twitter.com/ZbNg13yUHu

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) June 20, 2020