Jerry Heil розповіла про перше побачення за довгий час: «Він не знав, хто я!»

Зірка зізналась, що погодилась на прогулянку з хлопцем, бо їй здалося дуже романтичним їхнє знайомство

«Я сходила на побачення!– написала Яна Шемаєва в новому пості в Instagram.- Не поспішайте вітати! Пам’ятаєте історію зі сторіз (пробачте мій тавтоложний пірует)? Обіцяла — розповідаю!

«Жила-була дівчинка. Вихована на історіях про козлів (читайте «чоловіків»), затуркана комплексами, трансльованими родичами і оточенням. Мала була типовим інтровертом. ТИПУ типовим — бо тим, що латентний екстраверт насправді. А отже, всі 24 роки в стані «і хочеться, і колеться». Як часто стається, вона належала до касти ідеалістів у відносинах — людей з далеко не ідеальним характером, які шукають собі ідеальних партнерів і цнотливі в 24. Дехто в 54. Цього вона, правду кажучи, побоювалася. Але не настільки, щоб наступати на горло принципам. Кароч, такий ліричний відступ. Дівчинка — я. Ви в курсі.

Це було як у романтичному фільмі

Усвідомивши утопічність ситуації (це не про незайманість — це про відсутність побачень протягом трьох років, бо «все щось не так — то життя мого рубрика», як співає класик), я, видно, почала притягувати потрібних людей!

Хто ж знав, що вже після першого побачення я подумаю, що не так і погано мені було ці три роки самій????

То чому я все ж вирішила «розкодуватися»? Бо це було як у романтичному фільмі!.. Фінал Євро всі бачили?

Наступного дня після ефіру я йшла вся в собі. І я завжди така, а тут — х100.

— ЕЙ! ЩО З ТОБОЮ?

Мене зупинив абсолютно незнайомий чувак. І я чомусь відчула таку легкість і готовність бути відкритою, що вже за 5 хв незнайомець знав мою ситуацію! Що підкупило мене і зачіпало его водночас: він не знав, хто я???? (хештег хот, хештег чому це так заводить, хештег як це ти не знаєш ти в якому світі живеш) Бла-бла-бла — і ось ми вже обмінюємося номерами телефонів і він обіймає мене на прощання.

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Минає декілька тижнів, я періодично згадую про нашого містера Y, але як швидко згадую, так і забуваю. І ось довгоочікуване телеграмівське ПІЛІК⚡️, і ми вже домовляємося про зустріч! Але починається карантин.

Продовжу в наступному пості — ненавиджу друкувати на телефоні. :)»

Фото: @thejerryheil

Осі що-що, а інтригувати співачка вміє! Тож із нетерпінням чекаємо на продовження історії!

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