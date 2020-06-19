Новий каналG.spaceШОУМАНІЯСпокуслива Кейт Мосс в новому кампейні Jimmy Choo (ФОТО)

Спокуслива Кейт Мосс в новому кампейні Jimmy Choo (ФОТО)

Модний бренд представив стильну колекцію Pre-Fall 2020 року, а знаменита модель стала обличчям рекламної кампанії

На знімках кампейну Кейт Мосс позує в різних образах. Зокрема, модель приміряла трендові чорно-білі чобітки-козаки – ключову пару колекції, які доповнює коротка світла сукня.

JIMMY CHOO New Campaign. Supermodel Kate Moss Poses for "IN MY CHOOS" latest Pre-Fall 2020 Story. With Pre-Fall 2020…

Опубліковано FashionTV Понеділок, 15 червня 2020 р.

Ще один образ, який неймовірно личить Мосс і підкреслює її довгі ніжки – ніжне рожеве плаття з бантом і витонченими босоніжки з тонкими ремінцями.

Строгий костюмний лук доповнюють лаконічні білі кросівки, а завершенням розкішного способу з сріблястим вечірнім платті стали темно-зелені Мюлі з бахромою, посипаної кристалами.

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NEW Kate for @jimmychoo pre-fall 2020 #inmychoos

Публикация от Kate Moss Latest ⚡️ (@katemosslatest)

Елегантно і стильно!

Фото: @katemosslatest

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