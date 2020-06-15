На нову бондіану доведеться чекати аж до осені

Через пандемію коронавірусу у світі перенесли одну з найгучніших прем’єр року – новий фільм про Джеймса Бонда під назвою «Не час помирати». У фанатів одразу виникло запитання: коли ж таки вийде новий фільм про Джеймса Бонда? Нарешті творці карнтини дали відповідь.

У США новий фільм про Джеймса Бонда вийде на великі екрани раніше, ніж очікувалося. Датою прем’єри «Не час помирати» призначили 20 листопада 2020 року. Про це повідомляється в офіційному Twitter франшизи. Раніше очікувалося, що реліз відбудеться 25 листопада 2020 року.

В Україні ж офіційною датою прокату «Не час помирати» називають 12 листопада 2020 року. Разом з новими датами релізу творці бондіани опублікували і нові кадри фільму.

Нагадаємо, що для актора Деніела Крейга, який виконує роль агента 007, ця частина франшизи стане останньою.

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