Не так давно інтернет «підірвали» знімки співачки, на яких вона виглядає набагато стрункішою, ніж була ще кілька місяців тому. Багато підписників запідозрили Адель у фотошопі, але вона насправді дуже схудла, а допомогла співачці в цьому зіркова дієта SirtFood, як повідомляє видання Еxpress.co

Цю дієту давно використовують знаменитості, серед яких принц Гаррі, Піппа Міддлтон та інші, щоб швидко схуднути перед важливою подією. Систему харчування сіртфуд розробили нутріционісти Ейдан Гоггінс та Глен Маттен, і це скоріше навіть не дієта, а антиейджингова експрес-програма, яка закликана допомогти організму повернутися в його кращу форму ever.

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Секрет системи харчування SirtFood в тому, щоб вживати в їжу виключно продукти, які містять сиртуїн – ферментні білки, які зміцнюють імунну систему і допомагають клітинам активно самовідновлюватися.

Заповітний сиртуїн міститися в багатьох продуктах: чорному шоколаді (приємне відкриття, чи не так?), сої, оливковій олії, яблуках, полуниці, горіхах волоських, каперсах. Список продуктів досить довгий, щоб придумати різноманітне меню і не обмежувати себе у смаколиках!

Але важливо дотримуватися і певних правил дієти, яких чимало. Однак результат не змусить себе чекати, і знімки Адель тому яскраве підтвердження!

Фото: @adele