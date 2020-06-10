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Життя шпигуна: У Франції продають будинок Джеймса Бонда

Хочеш пожити у стилі агента 007? Тоді саме зараз ти маєш шанс! У Ніцці на продаж виставили віллу, де жив актор Шон Коннері, відомий за роль Джеймса Бонда. Про це пише Daily Mail.

Будинок розташований над Середземним морем в 30 хвилинах їзди від Канн і Монако. Він має шість поверхів, ліфт та панорамний басейн в скелі. Загалом розмір ділянки складає  приблизно п’ять тисяч квадратних метрів.

Ціна шикарної вілли Джеймса Бонда починається від 30 мільйонів євро.

Фото: Daily Mail

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