На 25-частину Бондіани доведеться ще зачекати

До прем’єри нового фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» залишався всього місяць, але творці стрічки перенесли реліз на цілих півроку! А все через короновірус! Першими про це написало видання The Hollywood Reporter, а невдовзі інформацію підтвердили представники легендарної франшизи.

Через поширення короновірусу нову історію про агента 007 з Деніелом Крейгом покажуть не у квітні, як планувалося, а вже у листопаді! Продюсери MGM, Universal та Bond Майкл Г. Вілсон та Барбара Брокколі оголосили, що після ретельного розгляду та ретельної оцінки глобального театрального ринку випуск «007: Не час помирати» буде відкладений.

Офіційна заява від творців Бондіани з’явилася в середу, 4 березня, в офіційному Twitter Джеймса Бонда. Вони заявили, що прем’єра фільму у Великій Британії відбудеться 12 листопада 2020 року, а в США – 25 листопада.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020