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Режим Хатіко: Прем’єру фільму про Джеймса Бонда відклали через короновірус

На 25-частину Бондіани доведеться ще зачекати

До прем’єри нового фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» залишався всього місяць, але творці стрічки перенесли реліз на цілих півроку! А все через короновірус! Першими про це написало видання The Hollywood Reporter, а невдовзі інформацію підтвердили представники легендарної франшизи.

Через поширення короновірусу нову історію про агента 007 з Деніелом Крейгом покажуть не у квітні, як планувалося, а вже у листопаді! Продюсери MGM, Universal та Bond Майкл Г. Вілсон та Барбара Брокколі оголосили, що після ретельного розгляду та ретельної оцінки глобального театрального ринку випуск «007: Не час помирати» буде відкладений.

Офіційна заява від творців Бондіани з’явилася в середу, 4 березня, в офіційному Twitter Джеймса Бонда. Вони заявили, що прем’єра фільму у Великій Британії відбудеться 12 листопада 2020 року, а в США – 25 листопада.

Також творці відмінили допрем’єрний показ і престур, який був заплановий у Китаї. Новій кінострічці вже прогнозують збитки у касових зборах. Зараз це перший голлівудський проєкт, який змістив дату прем’єри через епідемію коронавірусу.

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