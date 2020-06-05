Біллі Айліш вперше розповіла про колишніх хлопців: Дуже відверто

В інтерв’ю британській версії GQ 18-річна Біллі Айліш зізналася, що жоден з її колишніх хлопців не виявляв до неї сексуального тяжіння

Нам здається, що знаменитості – абсолютно щасливі, у них натовпи шанувальників, і кожен з них дорого б заплатив лише за можливість поспілкуватися з кумиром, не кажучи вже про щось більше. Насправді ж, проблеми зірок – такі самі, як і у кожної людини, а у тінейджерів у всьому світі схожі теми для переживань: відносини, прийняття себе і пошук свого місця в світі.

Біллі Айліш зізналася, що в жодних своїх стосунках не відчувала себе по-справжньому бажаною:

– Ось вам бомба: я ніколи не відчувала себе бажаною! Мої колишні ніколи не давали мені можливість відчути себе бажаною. Жоден з них. І ця думка займає вагоме місце в моєму житті, тому що я відчуваю, що жоден з моїх хлопців ні відчував до мене фізичного тяжыння. Тому зараз я одягаюся саме так! – поділилася Біллі Айліш, маючи на увазі оверсайз луки, в яких ми звикли її бачити. – Але це не означає, що я не прокинуся одного разу і не одягну майку, як раніше!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от British GQ (@britishgq) 4 Июн 2020 в 10:00 PDT

Нагадаємо, що недавно виконавиця поділилася повним відео свого маніфесту, в якому показала, як відчуває себе, коли оточуючі критикують її одяг і фігуру.

Читай також:

Абсолютно гола: 46-річна Гайді Клум засмагає біля басейну (ФОТО)

Дизайнер «Гри престолів» замінив Івана Дорна його 3D-версією: Дивимося кліп «Wasted»