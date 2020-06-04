Новий кліп Івана Дорна «Wasted» – це абсолютно нова реальність, створена командою артиста. Це справжній голлівудський блокбастер з запаморочливими спецефектами, і часом просто неможливо зрозуміти, як взагалі таке можна було зняти.

Але нічого дивного, адже над відео працював Денис Щукін (Ванкувер, Канада), відомий VFX-дизайнер, на його рахунку безліч світових блокбастерів, серед яких «Дедпул», «Логан», «Тор: Рагнарьок» і навіть «Гра престолів».

Саме у Дениса і народилася ідея зняти кліп «Wasted», в якому Дорна замінить його 3D- версія:

– У 2017 я вперше почув OTD і мені відразу сподобалися 3 треку – Collaba, Wasted і Such a bad surprise. Але міцніше всіх в голові засіла саме «Wasted» – я програвав її на повторі нескінченну кількість разів, це було дуже ново, свіжо і Cовсем не схоже на колишнє творчість Івана, – згадує Щукін. – Емоційно це мені здалося якоюсь сумішшю Jamiroquai і James Brown! В цей же час я задумав створити персональний проект, під який цей трек ідеально лягав. Вирішив запропонувати Івану стати одним з перших музикантів, які замінили себе 3D-версією в відео і зняти офіційний кліп, зв’язався з ним через нашого спільного друга – Ваня теж загорівся ідеєю, і ми відразу знайшли порозуміння! Трохи пізніше зустрілися особисто в Лос Анджелесі і понеслося – розкадровки, зйомки, сценарії!

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

Щоб промальовувати ефекти, для початку необхідно було зняти Івана Дорна в motion capture костюмі, знімальний процес зайняв два дні і проходив в Києві, але в цілому робота над відео кипіла в різних куточках планети! Весь проект був зроблений на відстані і команда, яка працювала над кліпом в прямому сенсі розсипана по світу – Іспанія, Україна, Канада, США, Росія.

– Довгий час я не міг повірити в те, що відбувається – кліпу передувала ретельна підготовка, збір команди по всьому світу – від Іспанії до Канади, все це виглядало для мене трохи неймовірно, – ділиться враженнями Іван Дорн. – Я повірив в це, тільки коли зайшов в Києві в кінопавільйон, де на мене надягли цей чорний костюм з кульками, я почав рухатися і зрозумів, що відбувається щось неймовірне. Я відчуваю себе якимось голлівудським актором – тобто моїми рухами зможе рухатися хто завгодно, навіть Шварцнеггер або Сталлоне. Просто анімацією, ефектами, ми можемо змоделювати його з моїми рухами! Відчув масштаб проекту і усвідомив, що воно варте будь-якого терміну очікування, запасся терпінням. Зрозумів, що найцінніше в нашій музиці – наші фани, вони сублімують те натхнення, яким виходить з ними ділитися, сублімують його в щось, знову перехресне з тобою, те, що надихає нових людей, які цікавляться твоєю творчістю! Мені дуже пощастило з моєю аудиторією – дізнаючись, що серед них є такі видатні голлівудські “сірі кардинали”, як Денис, ти однозначно розумієш, наскільки правильною дорогою йдеш. За той час, що ми працювали над цим кліпом багато випустили свої мультиплікаційні відео – але так якісно ще не робив ніхто!

У підсумку вийшло відео, в якому дуже важко усвідомити межі реального, довіритися власним очам і, навіть ущипнувши себе, зрозуміти, що насправді відбувається. Нічого особливого – Дорн, як і завжди, супергеройствує, дивує і трохи бешкетує!

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