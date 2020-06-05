Німецька супермодель поділилася пікантними знімками

46-річну Гайді Клум можна з легкістю назвати активним користувачем соціальних мереж. На сторінку німецької супермоделі в Instagram підписано близько семи з половиною мільйонів чоловік. Зірка часто ділиться з ними особистими фото та відео, а також показує залаштунки своїх зйомок.

Днями в мікроблозі Гайді Клум з’явилася публікація, яка підняла на вуха всіх. Німецька супермодель опублікувала декілька пікантних селфі та показала, як вона засмагає біля басейну повністю оголеною. В описі до знімків Гайді залишила емоджі в вигляді серця і обмежила можливість коментувати пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 28 Май 2020 в 7:33 PDT

Нагадаємо, в лютому 2019 року Гайді Клум таємно вийшла заміж за Тома Каулітца, який молодший за неї на 15 років. 46-річна супермодель і 31-річний гітарист поп-рок гурту Tokio Hotel провели весільне торжество в тісному сімейному колі на розкішній яхті Аристотеля Онассіса Christina O в Італії. Церемонію одруження Гайді Клум і Тома Каулітца провів брат-близнюк нареченого – вокаліст Tokio Hotel Білл Каулітц.

Читай також:

Кому дісталися мільйони Карла Лагерфельда?

Обрано новий трек для другого сезону «Перших ластівок»: Слухаємо!