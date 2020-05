У короткому відео 18-річна співачка наочно показала, як вона ставиться до критики і людей, які поливають брудом оточуючих

Ролик називається NOT MY RESPONSIBILITY, і Біллі Айлиш показувала його на всіх концертах свого туру Where Do We Go? World Tour. Суть відео – розповісти, що відчуває дівчина, коли люди критикують кожен її вчинок, її зовнішність, стиль одягу …

У ролику виконавиця знімає з себе одяг і повільно занурюється в чорну в’язку субстанцію, схожу на болото. І під час цього звучить її маніфест:

ви мене знаєте?

дійсно знаєте мене?

у вас є думки

про мої думки

про мою музику

про мій одяг

про моє тіло

деякі люди ненавидять те, що я ношу

деякі люди хвалять це

деякі люди використовують це, щоб зганьбити інших

деякі люди використовують це, щоб зганьбити мене

але я відчуваю, що ви дивитеся

завжди

і все, що я роблю, не залишається непоміченим

тож поки я відчуваю ваші погляди

ваше несхвалення

або ваш подих полегшення

якби я жила ними

Я ніколи не змогла б рухатися

Ви хотіли б, щоб я була меншою?

слабкішою?

м’якшою?

вищою?

Ви хотіли б, щоб я була тихішою?

мої плечі провокують вас?

мої груди?

мій живіт?

мої стегна?

тіло, з яким я народилася

Хіба це не те, що ви хотіли?

якщо я ношу те, що зручно

Я не жінка

якщо я роздягнусь

Я повія

хоча ви ніколи не бачили моє тіло

ви все ще судите про це

і судите мене за це

Чому?

ми робимо припущення про людей

в залежності від їх розміру

ми вирішуємо, хто вони

ми вирішуємо, чого вони варті

якщо я одягну більше

якщо я ношу менше

хто вирішує, як це на мене впливає?

що це означає?

моя цінність заснована тільки на вашому сприйнятті?

або ваша думка про мене

не моя відповідальність

Читай:

Карантинний лук: MÉLOVIN постав у костюмі власного дизайну

Гучна коллаба: Michelle Andrade і Артем Пивоваров випустили спільний ремікс