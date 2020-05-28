Біллі Айліш поділилася роликом, в якому вона роздягається і тоне в болоті критики
У короткому відео 18-річна співачка наочно показала, як вона ставиться до критики і людей, які поливають брудом оточуючих
Ролик називається NOT MY RESPONSIBILITY, і Біллі Айлиш показувала його на всіх концертах свого туру Where Do We Go? World Tour. Суть відео – розповісти, що відчуває дівчина, коли люди критикують кожен її вчинок, її зовнішність, стиль одягу …
У ролику виконавиця знімає з себе одяг і повільно занурюється в чорну в’язку субстанцію, схожу на болото. І під час цього звучить її маніфест:
ви мене знаєте?
дійсно знаєте мене?
у вас є думки
про мої думки
про мою музику
про мій одяг
про моє тіло
деякі люди ненавидять те, що я ношу
деякі люди хвалять це
деякі люди використовують це, щоб зганьбити інших
деякі люди використовують це, щоб зганьбити мене
але я відчуваю, що ви дивитеся
завжди
і все, що я роблю, не залишається непоміченим
тож поки я відчуваю ваші погляди
ваше несхвалення
або ваш подих полегшення
якби я жила ними
Я ніколи не змогла б рухатися
Ви хотіли б, щоб я була меншою?
слабкішою?
м’якшою?
вищою?
Ви хотіли б, щоб я була тихішою?
мої плечі провокують вас?
мої груди?
мій живіт?
мої стегна?
тіло, з яким я народилася
Хіба це не те, що ви хотіли?
якщо я ношу те, що зручно
Я не жінка
якщо я роздягнусь
Я повія
хоча ви ніколи не бачили моє тіло
ви все ще судите про це
і судите мене за це
Чому?
ми робимо припущення про людей
в залежності від їх розміру
ми вирішуємо, хто вони
ми вирішуємо, чого вони варті
якщо я одягну більше
якщо я ношу менше
хто вирішує, як це на мене впливає?
що це означає?
моя цінність заснована тільки на вашому сприйнятті?
або ваша думка про мене
не моя відповідальність
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