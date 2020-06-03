Кайлі Дженнер звільнила мати і звинуватила її в шахрайстві
Не встиг вщухнути скандал з позбавленням Кайлі місця в списку Forbes, як модель знову в ТОПі всіх обговорень
Відомо, що бухгалтер Дженнер останні кілька років подавала підроблені податкові декларації, спеціально прикрашаючи дані. Через це модель не тільки втратила звання наймолодшої найуспішнішої жінки в світі, а й ризикує потрапити під статтю.
Модель подала в суд на Forbes, вимагаючи надати документальні підтвердження їх звинувачень. Більш того, Кайлі, за інформацією видання The Sun, висловила підозру, що, якщо історія з підробленими деклараціями – правда, то крім бухгалтера в шахрайстві може бути замішана і її мати, Кріс Дженнер. Тому, Кайлі припинила спілкування з мамою і звільнила її з посади своєї помічниці.
Фото: @kyliejenner
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