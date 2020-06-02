Чад Стахелскі, який був дублером Кіану Рівза в «Матриці» і «Матриці: Перезавантаження», розповів, які трюки вони готують з Ланою Вачовскі, режисером четвертої частини

Зараз Чад – координатор трюків, і саме до нього приходить Вачовскі кожен раз, коли у неї з’являється божевільна ідея і вона хоче зрозуміти, чи можна її реалізувати:

– Вона приходить до мене з ідеєю. Розповідає: це персонаж, це те, що відбувається, це конфлікт. А ось тут мені потрібно, що було щось дуже емоційне або психологічне. Є у тебе якийсь такий трюк в запасі? – ділиться Стахелскі в інтерв’ю The Hollywood Reporter. – Лана – одна з тих великих людей, які, коли нам пропонують свої ідеї, ми відповідаємо: «Добре, зробимо це!». Це завжди збудження і виклик!

Чад зізнався, що хоча з Ланою і непросто працювати, вона зробить нову картину саме такою, якою її хочуть побачити справжні шанувальники «Матриці»:

– Вона, ймовірно, найскладніша людина, в хорошому сенсі цього слова, з якою я коли-небудь працював… Але, якщо ви любите трилогію «Матриці», вам точно сподобається те, що вона робить, тому що Лана – блискуча, весела і розуміє, чого хочуть фанати.

Що ж, чекаємо з нетерпінням! Прем’єра «Матриці 4» запланована 20 травня 2021 року.

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