Том Круз побудує містечко

Таке рішення актор прийняв, щоб закінчити зйомки сьомої частини франшизи «Місія нездійсненна», які довелося відкласти через пандемію коронавірусу

Зйомки фільму почалися ще в 2019 році в Італії, але все спішно довелося згортати через карантин. Відновити знімальний процес Круз планує у вересні вже в Великобританії, де і розміститься його містечко. Воно займе порожній майданчик ВВС в Оксфордширі, як повідомляє Daily Mail.

Відомо, що біля містечка планується великий кемпінг для акторів і знімальної групи, так як ситуація з готелями складна. Це буде не наметове містечко, як можна було подумати, а ціле містечко з трейлерів і «бульбашок» з плівки, які забезпечать безпеку на майданчику.

Прем’єра сьомої частини «Місія нездійсненна» була запланована на літо 2021, але вже зараз дата релізу змінена на листопад 2021.

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