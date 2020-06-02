Дженніфер Еністон продає своє оголене фото на аукціоні
Актриса культового серіалу «Друзі» вирішила таким чином допомогти в боротьбі з коронавірусом
Дженніфер Еністон оголосила в своєму акаунті в Instagram про її особистий аукціон, єдиним лотом якого стане її інтимне фото.
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Що цікаво, фото – архівне. На знімку 1995 року 26-річна Дженніфер позує на камеру відомого голлівудського фотографа Марка Селігера. Саме він став ініціатором аукціону, виставивши 25 свої рідкісних знімків з легендарними артистами, серед яких і опинилося культове фото Еністон. На своїй сторінці Марк виклав відео про аукціон #RADArt4Aid, і по кадрах, що ми бачимо в ролику, лотами також стануть знімки Біллі Айлиш, Бреда Пітта і багатьох інших знаменитостей.
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Всі зібрані від аукціону кошти підуть на підтримку організацій, що борються з вірусом COVID-19.
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