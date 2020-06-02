Дженніфер Еністон продає своє оголене фото на аукціоні

Актриса культового серіалу «Друзі» вирішила таким чином допомогти в боротьбі з коронавірусом

Дженніфер Еністон оголосила в своєму акаунті в Instagram про її особистий аукціон, єдиним лотом якого стане її інтимне фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 30 Май 2020 в 8:19 PDT

Що цікаво, фото – архівне. На знімку 1995 року 26-річна Дженніфер позує на камеру відомого голлівудського фотографа Марка Селігера. Саме він став ініціатором аукціону, виставивши 25 свої рідкісних знімків з легендарними артистами, серед яких і опинилося культове фото Еністон. На своїй сторінці Марк виклав відео про аукціон #RADArt4Aid, і по кадрах, що ми бачимо в ролику, лотами також стануть знімки Біллі Айлиш, Бреда Пітта і багатьох інших знаменитостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Seliger (@markseliger) 28 Май 2020 в 8:12 PDT

Всі зібрані від аукціону кошти підуть на підтримку організацій, що борються з вірусом COVID-19.

В тему:

Отакий подарунок: Меттью Перрі вкрав реквізит зі зйомок «Друзів» для Лізи Кудроу

До акції #станькумиром приєдналися закордонні артисти