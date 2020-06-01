Підприємиця нарешті відреагувала на скандал

Нещодавно видання Forbes позбавило Кайлі Дженнер звання наймолодшої мільярдерки. Їхнє власне розслідування щодо статків селебріті показало, що її прибутки не відповідають дійсності. Тому Forbes заявило, що Кайлі Дженнер більше не очолює їхній рейтинг.

Довго мовчати Кайлі не змогла. У своєму Twitter вона запевняє, що жодні рейтинги їй не потрібні, тому йти на обман вона не б стала. Також Дженнер звинуватила видання у помилковості підрахунків та поставила під сумнів його репутацію.

«Я думала, що це авторитетне видання. Все, що я бачу – це низка неточних заяв та безпідставних припущень. Я ніколи не намагалася привласнити якийсь там титул обманом. Крапка»,– заявила Кайлі Дженнер.

Також селебріті підкреслює, що має все, чого можна тільки хотіти у житті – прекрасну доньку Стормі та успішний бізнес. Мовляв, вона має безліч інших справ, аніж рахувати свої гроші.

Фото: Getty Images

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