Новий каналG.spaceШОУМАНІЯГурт «Время и Стекло» оголосив прощальний тур! Коли?

Гурт «Время и Стекло» оголосив прощальний тур! Коли?

На початку березня цього року український гурт «Время и Стекло» шокували прихильників новиною про закриття проекту. Солісти Надя Дорофєєва та Позитив вирішили завершити спільну музичну кар’єру. Тоді ж артисти почали планувати і прощальне турне, але через пандемію коронавірусу його довелося перенести.

І ось нарешті «Время и Стекло» оголосили нові дати своїх останніх концертів. Про це вони повідомили в офіційному Instagram гурту. Прощальний тур назвали «Фінальні титри». Розпочнеться він 2 вересня в Одесі, у Києві артисти виступлять 30 жовтня, а останній концерт дадуть 2 грудня у Харкові. Виступи в Чернівцях та Ужгороді довелося зовсім скасувати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

vremyaisteklo

Скоріше за все, Надя Дорофєєва розпочне сольну кар’єру, а Позитив продовжить творчу діяльність у складі гурту MOZGI.

Читай також:

У «Матриці 4» буде ще більше неймовірних трюків: Перші подробиці

Вікторія Бекхем відмовилася від туру Spice Girls, але заробила на ньому мільйон

«Время и Стекло» новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания