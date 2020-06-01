Формат церемонії вручення нагород, ще обговорюють

Через пандемію коронавірусу та карантин багато важливих нагороджень, зокрема «Оскар-2021», вирішили перенести. Але вручення премії «Еммі» проведуть у заплановану дату – 20 вересня. Щоправда, академія телебачення і ABC ще думають над форматом церемонії. Про це повідомляє видання Variety.

Через пандемію було перенесено голосування за кандидатів, а також оголошення номінантів, яке тепер відбудеться 28 липня.

«Це станеться в тій чи іншій формі, але у нас не багато часу. Не знаю в якому форматі буде проходити Еммі, але точно відбудеться», – запевнив віце-президент ABC Роб Міллс.

Міллс наголосив, що головною причиною перенесення «Оскару» було закриття кінотеатрів і кінофестивалів. Але у «Еммі» проблем з контентом для нагородження не буде.

Фото: Getty Images

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