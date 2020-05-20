Пандемія коронавірусу скорегувала дату головної кіноподії світу

Церемонію «Оскар-2021» можуть відкласти або навіть перенести на наступний рік. Про це пише видання Variety з посиланням на інсайдера.

Поки масштабний кінозахід заплановане на 28 лютого 2021 року. Але, за повідомленням одного зі співробітників Кіноакадемії, через пандемію коронавірусу дати проведення церемонії можливо доведеться змінити. Головна причина – вірус вплинув не лише на прокат готових стрічок, але й виробництво нових фільмів.

Остаточно рішення ще не прийняли. Телеканал АВС, який зазвичай транслює церемонію наживо, зазначив, що її дата поки не змінювалася.

Нагадаємо, що нещодавно організатори «Оскару» змінили правила подання фільмів на номінації через пандемію коронавірусу. Так, претендувати на премію зможуть фільми, які не перебували в прокаті, а були показані на стрімінгових платформах онлайн.

Фото: Getty Images

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