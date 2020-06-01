Акторка зізналася, що знала про крадіжку колеги

Залишати реквізит після закінчення зйомок – звичайна річ для голлівудських акторів. Але, зазвичай, на це просять дозволу у студії чи продюсерів проєкту. Але зірка серіалу «Друзі» Меттью Перрі може і сам вирішити, що йому можна. Тому він вкрав реквізит зі зйомок легендарно ситкому. Але не для себе, а для колеги Лізи Кудроу. Про це розповіла сама акторка в прямому ефірі з Джиммі Кіммелом.

Виявляється, що у Лізи кудроу залишилося кілька сувенірів зі зйомок «Друзів». Але банку для печива у вигляді будильника з написом Cookie Time, яку в серіалі можна побачити на кухні у Моніки, для неї свиснув Меттью Перрі.

«Якось ми знімали сцену, де у мене були слова: «Ой, мені пора йти!» Мовляв, ой, вже стільки часу, я спізнююся. Але у мене не було годинника, і я подумала: яким чином я зрозуміла, що я спізнююся? І тут я побачила цю банку у вигляді годинника і під час своєї репліки вказала на неї. Тоді Меттью Перрі мені сказав: «Ти що, дивишся час по банці для печива?» Ми довго сміялися», – поділилася виконавиця ролі Фібі Буффе.

А після зйомок Меттью подарував кудроу цю баночку. Вона досі стоїть вдома у акторки на полиці.

Фото: Getty Images

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