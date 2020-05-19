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19 травня
Хоакін Фенікс вперше стане батьком!
Акторка Руні Мара народить оскароносцю первістка
Голлівудський актор Хоакін Фенікс, відомий за роль Джокера, невдовзі стане татком. Про це повідомляє видання Page Six.
Виявляється, що наречена зірки Руні Мара перебуває вже на шостому місяці вагітності. Але представники пари поки ніяк не коментують майбутнє поповнення у родині селебріті. Для Хоакіна Фенікса та Руні Мара це буде перша дитина.
Хоакін Фенікс та Руні Мара познайомилися у 2013 році на знімальному майданчику фільму «Вона», а зустрічатися почали у 2016 році під час роботи над фільмом «Марія Магдалина». Влітку 2019 року пара оголосила про заручини.
Фото: Getty Images
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