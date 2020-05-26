Ілон Маск змінив ім’я своєї дитини

Однак більш «земним» воно не стало

Нагадаємо, що спочатку свого малюка, який народився кілька тижнів тому. Ілон Макс з цивільною дружиною назвали X Æ A-12

Однак за законами штату Каліфорнії в імені при реєстрації не можуть бути арабські цифри, і батьки пішли на хитрість. Вони перейменували сина, давши йому нове ім’я – X Æ A-XII. Остання частина імені XII – це ті ж 12, написані схожими на римські цифри літерами. Співачка Граймс, мама новонародженого зізналася, що нове ім’я їй навіть більше подобається!

Ім’я X Æ A-XII розшифровується так: X – невідома змінна, Æ – це її «ельфійське написання Ai», що позначає любов і/або штучний інтелект, A-12 – відсилка до літака, який є «попередником SR-17», а літера «А» відноситься до «Архангелу» – улюбленої пісні Граймс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мир Илона Маска ???????? (@elon.musk.world) 24 Фев 2020 в 3:02 PST

Нагадаємо, що для Ілона Маска це вже шоста дитина, і вони з дружиною вирішили ще до народження малюка, що не «нав’язуватимуть» йому стать. Винахідник заявив, що вони будуть звертатися до малюка «вони» (they) замість класичних «він» чи «вона», щоб дати дитині згодом самій вибрати свою гендерну приналежність.

Фото: @Twitter

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