Артистка зробила гучні колоборації з іменитими колегами

Американська співачка Леді Гага нарешті представила свій новий альбом Chromatica! До нього увійшли і три сингли «Stupid Love», «Rain on Me» і «Sour Candy», які селебріті презентувала раніше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Загалом альбом Chromatica складається з 16 треків, а делюкс версія платівки містить ще три додаткових трека. Леді Гага записала спільні пісні з Аріаною Гранде, k-pop групою Blackpink і сером Елтоном Джоном.

Насправді, вихід сьомого студійного альбому Chromatica від Леді Гаги був запланованиий ще на 10 квітня. Але через карантин терміни змістили. Цікаво, що у жовтні 2019 року Гага жартома оголосила в Твіттері, що альбом буде називатися «Адель» на честь однойменної британської співачки, а на початку березня співачка оголосила, що альбом називатиметься Chromatica.

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