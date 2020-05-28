Артистка оригинально промотирует свою новую пластинку

Американская певица Леди Гага активно готовится представить свой новый альбом Chromatica. Его релиз назначен на эту пятницу, 29 мая. Поэтому эпатажная звезда решила удивить поклонников необычной инициативой.

Леди Гага стала курьером, чтобы самой развезти свой альбом по точкам продажи. В своем Instagram она опубликовала фотографии, на которых сидит за рулем брендированого грузовика в розовом парике. На грузовике изображены иллюстрации с нового альбома и общего с Ариной Гранде трека Rain On Me, который был представлен недавно.

«Я сама доставлю Chromatica в каждый розничный магазин по всему миру. В Chromatica времени и расстояний не существует », – написала Леди Гага.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Интересно, что Леди Гага не забывает о карантинных нормах. Ведь даже в такой фотосессии она надела защитную маску кислотного розового цвета.

Фото: Getty Images

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