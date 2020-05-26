Співачка продовжує радувати фанів новими піснями та lyric video до них

– Трек #ПРОВІНЦІЯ – продовження історії дівчини з пісні #ВІЛЬНА_КАСА, – розповідає Jerry Heil. – Героїня – проста дівчина, з простого міста, з простими цінностями, але великими амбіціями. Вона закохана в нього, він він – в неї. Але це трикутник, де третя – його мама.

Співачка влаштувала фанам певний квест у YouTube та запропонувала їм знайти у пісні два відомі прислів’я та написати про свої знахідки у коментарях під відео. «Це лірик-відео зроблене для легшого вивчення слів! Але в відео пропущено брідж, де я зашифрувала два українські прислів’я про невістку та свекруху!»

Тож слухаємо новий трек, шукаємо прислів’я та заряджаємося позитивним настроєм від Яни Шемаєвої.

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